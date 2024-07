José De Cauwer over de Tour van Mathieu van der Poel: "Dat tijdperk is voorbij"

Mathieu van der Poel heeft nog niet veel kunnen laten zien in deze Tour. De wereldkampioen focust zich dan ook voornamelijk op de Olympische Spelen.

In het openingsweekend vond Mathieu van der Poel niet echt een parcours op zijn maat. De wereldkampioen had ook last van de warmte in Italië en moest telkens vroeg lossen. In de derde etappe had Van der Poel pech met een lekke band.

Van der Poel is wel met ambitie naar de Tour getrokken, Christoph Roodhooft verwacht minstens één etappezege van de wereldkampioen. Vooral de graveletappe van komende zondag moet Van der Poel liggen.

Etappe en Spelen voor Van der Poel

Al zitten ook de Olympische Spelen in het achterhoofd van Van der Poel. Vorig jaar volgde het WK in Glasgow, zo'n twee weken na de Tour, dit jaar de Spelen. Zal Van der Poel dan opnieuw een anonieme Tour rijden?

José De Cauwer denkt alleszins van niet. "Ik denk dat hij graag een etappe wil winnen. Want niet laten zien hoe goed hij is, dat is het Van der Poel-tijdperk voorbij. Als hij naar de Spelen gaat, dan zal hij goed voorbereid zijn", zegt De Cauwer bij Sporza.

"Wanneer het kan zal hij proberen een etappe te winnen. Hij zal zich daarvoor niet over de kop rijden met een solo van 150 kilometer. Hij zal dat op een andere manier proberen doen. En alles op Philipsen in de sprint."