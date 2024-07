Meteen derde: Arnaud De Lie reageert bijzonder opgetogen na eerste massasprint in de Tour

Arnaud De Lie is in zijn eerste massasprint in de Tour meteen derde geworden. Voor de Belgische kampioen een boost voor het vertrouwen.

Door een grote valpartij op zo'n drie kilometer van de streep waren enkele topsprinters afwezig in de eerste massasprint. Onder meer Jasper Philipsen en Wout van Aert konden daardoor hun kans niet gaan.

Belgisch kampioen Arnaud De Lie profiteerde daarvan om zijn kans te gaan in een sprint van zo'n tiental renners. Hij zat in het wiel van Stuyven, die de sprint aantrok voor Pedersen. Net toen hij wilde aanzetten, werd De Lie ingesloten.

De Lie tevreden na derde plaats

Pas op zo'n 100 meter van de streep vond De Lie wel een gaatje, maar toen kon hij Gaviria en Girmay niet meer remonteren. Het werd wel een knappe derde plaats voor de Belgische kampioen van Lotto Dstny.

"Dit was mijn eerste massasprint in de Tour de France en het was speciaal", reageerde De Lie bij Het Nieuwsblad. "De ploeg heeft goed werk geleverd en uiteindelijk word ik derde", ging De Lie verder.

"Of ik tevreden ben met die derde plaats? Sowieso. Ik ben hier echt blij mee. De Tour is nog lang en er komen nog mogelijkheden aan. Ik voelde me alleszins supergoed." Woensdag is er een nieuwe kans voor de sprinters.