Na verlies van een ploegmaat: Van Wilder onthult wat dat betekent voor Soudal Quick-Step

Soudal Quick-Step heeft met Capser Pedersen zijn eerste renner verloren in de Tour. Ilan Van Wilder denkt niet aan het extra werk, maar wel aan het menselijk aspect.

De Deen Casper Pedersen moest maandag de Tour verlaten na een stevige valpartij op zo'n 10 kilometer van de streep. Net na een rotonde kwam Pedersen bij het opnieuw invoegen ten val, maar reed de etappe wel nog uit.

Na onderzoek werd er bij Pedersen een sleutelbeenbreuk vastgesteld en moest hij de Tour verlaten. Voor Soudal Quick-Step en Remco Evenepoel natuurlijk een domper om zo vroeg in de Tour al een renner te verliezen.

Van Wilder denkt aan Pedersen

Ploegmaat Ilan Van Wilder dacht niet meteen aan het extra werk dat de andere renners nu zullen moeten afwerken, maar wel aan het menselijke aspect. "Je zit wel in met de persoon en de renner. We hebben allemaal gewerkt om in de selectie te geraken", zegt hij bij Sporza.

"Je weet wat hij er voor gedaan hebt en als je dan zo snel naar huis moet, is dat echt zonde", stelde Van Wilder nog. Maar hoe je het draait of keert, het blijft wel een verlies voor Soudal Quick-Step.

"Casper was vooral voor de positionering richting de klimmen belangrijk en voor het vlakkere werk. Maar we hebben ook nog Yves Lampaert en Gianni Moscon. Al is een mannetje minder natuurlijk nooit ideaal."