'Nieuw contract Van der Poel en Philipsen heeft gevolgen: twee toppers weg bij Alpecin-Deceuninck'

Alpecin-Deceuninck verlengde onlangs de contracten van Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel. Daar moet het nu wellicht wel een prijs voor betalen.

Het contract van Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen werd door Alpecin-Deceuninck onlangs opengebroken tot eind 2028. Een stevige prestatie, want de twee hadden na hun sterke jaren hogere eisen gesteld.

Alpecin-Deceuninck vond financiële ruimte om zowel Van der Poel als Philipsen een nieuw contract te geven, maar dat zou dan wellicht wel ten koste gaan van de sterkte in de breedte van het team van de broers Roodhooft.

Kragh Andersen en Groves vertrekken

Zo staat Søren Kragh Andersen (29) op vertrekken. De Deen rijdt sinds begin 2023 voor Alpecin-Deceuninck, waar hij een belangrijke pion was tijdens het voorjaar. Volgens HLN trekt hij naar het ambitieuze Lidl-Trek.

Om zijn vertrek op te vangen wil Alpecin-Deceuninck wel het contract van Axel Laurance verlengen. De Fransman werd in Glasgow wereldkampioen bij de beloften en heeft hetzelfde profiel als Kragh Andersen.

Naast de Deen staat ook sprinter Kaden Groves op vertrekken. Ook hij is bezig aan zijn tweede seizoen bij Alpecin-Deceuninck en won vijf ritten in de Vuelta en één in de Giro. Hij geniet interesse van Bahrain Victorious en Astana.