Collega uit het peloton houdt zich niet meer in en spreekt zich publiekelijk uit: "Remco Evenepoel vrijdag in het geel"

Remco Evenepoel droeg het geel al in de Dauphiné, straks ook in de Tour? Zelfs zijn collega's in het peloton geraken er steeds meer van overtuigd dat dat eraan komt.

In dit geval is het wel een collega die zich niet in het Tour-peloton bevindt die zich zo uitdrukkelijk uitspreekt. Lilian Calmejane heeft al vijf keer de Tour gereden, maar is er dit jaar niet bij voor Intermarché-Wanty. Het geeft hem de kans om de ontwikkelingen nog beter op de voet te volgen en de Fransman gelooft sterk in Evenepoel.

"Iets zegt me dat Remco Evenepoel ons gaat verrassen", heeft Calmejane op X geschreven nadat hij hem dinsdag zo sterk zag klimmen op de Galibier. "Hij zit op het juiste gewicht en gaat goed om met zijn vorm." Calmejane ziet Evenepoel dus pieken op het juiste moment om in de Tour zijn beste niveau te kunnen halen.

Quelque chose me dit que Remco va nous surprendre. Quelques lacunes en descente mais il est à son poids de forme et se gère très bien. Surpuissant sur le plat et endurant, je le vois en jaune vendredi soir. — Lilian Calmejane (@L_Calmejane) July 2, 2024

"Hij is overweldigend op het vlakke en is onvermoeibaar", gaat de lofzang voor de huidige witte truidrager in de Tour verder. "Ik zie hem vrijdagavond in het geel staan." Een duidelijke voorspelling en een verwijzing naar de individuele tijdrit van vrijdag. Dan rijden de renners van Nuits-Saint-George naar Gevrey-Chambertin tegen de klok.

Calmejane is er dus heilig van overtuigd dat Evenepoel minstens 45 seconden kan goedmaken op Tadej Pogacar in die tijdrit om zo de leiderstrui over te nemen.