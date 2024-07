De sterren staan goed voor Evenepoel, maar er is ook kritiek: "Als klassementsman mag je zo'n fouten niet maken"

De sterren staan goed, want het zijn al uitermate goede dagen geweest voor Evenepoel. Toch is kritiek er ook in deze situatie, want het zijn eigenlijk geen feilloze dagen geweest.

Remco Evenepoel is tot dusver de derde beste man bergop in de Tour de France en staat in het klassement na de eerste bergrit voor Vingegaard en Roglic. Dat is een situatie waar ze bij Soudal Quick-Step alleen maar van konden dromen. Ex-renner George Hincapie levert desondanks een kritische noot in de podcast TheMove.

"Het feit dat Evenepoel tweede staat, nadat hij al heeft toegegeven dat hij foutjes heeft gemaakt, is straf. Als klassementsman mag je zulke fouten niet maken. Op de tweede dag in Italië moest hij vanuit een tweede groep een kloof op de eerste groep dichten. Op dat moment viel Pogacar aan en had hij de benen niet", merkte de Amerikaan.

Evenepoel zal denken aan podium

Hincapie zag dat Evenepoel ook in de vierde etappe op een gegeven moment moest achtervolgen. "Nu werd hij gelost in de afdaling en moest hij dat gaatje weer dichtrijden. Hij begint te beseffen dat hij het podium of zelfs meer kan bereiken." Er ligt een kans om er een knaller van een debuut van te maken. Best die niet laten liggen.

"Zijn ploeg gaat hem vanaf nu constant zeggen: let op, maak niet die foutjes uit de eerste dagen", denkt Hincapie. Die is het overigens wel eens dat een tweede plek na vier dagen, op 45 seconden van Pogacar, een perfect lanceerplatform is voor een sterke Tour. "Nu zit hij in een ideale positie", zegt hij over Evenepoel.