Jan Bakelants spreekt kritiek op Remco Evenepoel vlakaf tegen: "Gaat niet om de skills of gebrek eraan"

Als je begint aan de Tour zoals Evenepoel dat deed, zou het eigenlijk gek zijn dat er kritiek zijn kant uit komt. Het is wel zo dat zijn afdaling na de Galibier hier en daar vragen zal oproepen.

Daarom bespreekt Jan Bakelants de kwestie in Het Laatste Nieuws en de ex-renner neemt het op voor de klassementsman. "Je kunt podium willen rijden in de Tour de France, maar dan moet je wel de finish halen. Dat had Remco Evenepoel zichzelf heel goed ingeprent in de afdaling van de Col du Galibier. Daarom speelde hij op veilig."

Het is een keuze die Bakelants toejuicht. "Dat vond ik verstandig." Dat dit iets zegt over de dalerscapaciteiten van Evenepoel, weerlegt Bakie. "Zeker gaat dit niet om de skills, of het gebrek eraan, van Evenepoel als een daler." Het is een discussie die in het verleden al wel eens opdook, maar er bestaan verschillende meningen over.

© photonews

"Ik heb moeite om te geloven dat Evenepoel technisch niet onderlegd is. Wanneer je kunt tijdrijden zoals Evenepoel dat kan, moet je wel met een fiets kunnen rijden." Want ook dan bestaat de kunst erin om je in een vaak onnatuurlijke positie zo snel mogelijk door de bochten te smijten. Vergelijkbaar eigenlijk met een afdaling.

Bakelants zag Evenepoel ook snel de puntjes op de i zetten. "Zodra het eerste, meer technische, gedeelte van de afdaling achter de rug was, loste Evenepoel het goed op om de achterstand te beperken. In deze rit over de Galibier was hij best of the rest."