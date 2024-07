Lof voor Van der Poel en euforie rond Evenepoel stevig de kop ingedrukt: "Hij heeft nog veel te bewijzen"

Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel waren de mannen uit de Lage Landen die zich in de kijker reden in Tourrit 4. De euforie rond de sterke prestaties van Evenepoel laait op in België, maar Cyril Saugrain zet ons met de voeten op de grond.

De Franse ex-renner analyseert de ontwikkelingen in de Tour bij de RTBF. "De prestatie van Remco ligt in lijn met zijn doelen", vindt Saugrain dat Evenepoel niet hoger moet mikken dan de top 5. "Hij heeft zijn conditie op punt gezet en is op de afspraak." De huidige vorm is misschien een top 3 waard. Aan meer moet hij zeker niet denken.

"Twee renners staan nog een trapje hoger: dat blijven de twee laatste Tourwinnaars. Ten opzichte van hen zit hij op zijn limiet. Maar dat is geen verrassing. Remco is geen slechte daler, maar heeft wel zijn limieten in de afdaling getoond." Zijn koersinzicht is wel dik in orde. "Hij heeft oordeelkundig beslist om geen risico's te nemen."

Evenepoel pakt de boni's

Daardoor kon hij alsnog goede zaken doen. "Hij heeft de schade beperkt, de aansluiting behouden en dan boni's gepakt met zijn tweede plaats aan de aankomst. Het is nu wachten op de tijdrit van vrijdag. De Tour is nog lang. Hij heeft nog veel te bewijzen. Hij moet geconcentreerd blijven en goed omgaan met zijn vorm."

Een waarschuwing toch om niet te gaan zweven, juist omdat de eerste dagen bijzonder goed meegevallen zijn. In de etappe van dinsdag is Saugrain nog een andere klepper opgevallen: Mathieu van der Poel. Die ging verrassend mee in de vlucht van de dag, om dan te lossen en met een dikke vest de finish te bereiken.

© photonews

"Ik hou van de attitude van Mathieu van der Poel, die meegegaan is in de ontsnapping van de dag. "Het toont aan dat hij goed is en dat we hem de volgende dagen nog vooraan zullen zien."