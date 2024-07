📷 Bijgeloof ten top? Mathieu van der Poel en zijn ploegmaats hebben een merkwaardige afspraak gemaakt

Bijgeloof in de topsport, het is een dingetje. De afspraak van Mathieu van der Poel en zijn ploegmaats moet ook in die context bekeken worden.

Voor aanvang van de start van Tourrit nummer 6 van Macon naar Dijon heeft Robbe Ghys van Alpecin-Deceuninck bij Eurosport onthuld dat de renners zich niet mogen scheren tot een eerste ritzege behaald wordt. Dat moet binnen de ploeg voor de nodige prikkel zorgen om de nul zo rap mogelijk van de tabellen te vegen.

Door de aanwezigheid van Jasper Philipsen in de Tour heeft het daar ook een behoorlijk goede kans toe. De eerste sprintkans zag Alpecin-Deceuninck verloren gaan door omstandigheden, gisteren kwam Philipsen als tweede over de streep. De ex-winnaar van de groene trui schuift dus op richting het gewenste resultaat.

Misschien is het al raak in Dijon. Gezien de uitlatingen van Ghys is het interessant om de beelden van de ploegenvoorstelling in Macon er nog eens bij te halen. Bij Mathieu van der Poel valt de beharing momenteel nogal mee. Bij ploegmaat Gianni Vermeersch is wel duidelijk een snor te bespeuren, net als bij Ghys zelf.

Bij de ene renner zal er uiteraard al sneller wat haar te zien zijn dan bij de andere. Het grappige randverhaal blijkt in elk geval te kloppen. Reden te meer om Philipsen in de best mogelijke positie te brengen voor de finish in de zesde rit, zodat donderdagavond in het hotel de scheermachine opnieuw bovengehaald kan worden.