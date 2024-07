Alsof de jury naar Van Aert geluisterd heeft: Jasper Philipsen gedeclasseerd en doet rampzalige zaak voor groen

Het is voorlopig niet de Tour van Jasper Philipsen. Hij is gedeclasseerd in rit 6 omdat hij Van Aert op onreglementaire wijze hinderde in de sprint.

Wout van Aert maakte zijn gevoelens al snel duidelijk aan de aankomst. Hij vond dat Philipsen hem meenam naar de hekken en hem op die manier insloot. "Als er geen sancties volgen, maakt mij dat kwaad", reageerde Van Aert. Die sancties zijn ondertussen wél getroffen door de wedstrijdjury: Jasper Philipsen is gedeclasseerd.

De jury is dus ook van oordeel dat de actie van Philipsen ongeoorloofd was. De 'Vlam van Ham' was als tweede over de meet gekomen, na ritwinnaar Groenewegen. Concreet komt de declassering erop neer dat Philipsen van plek 2 wordt teruggezet naar plek 107 in de rituitslag. Er zijn na de sprint immers 107 in dezelfde tijd geplaatst.

Nadien viel er een gat van een kleine halve minuut. Deze declassering is voor Philipsen uiteraard een kleine ramp in de strijd om het puntenklassement. Philipsen veroverde vorig jaar de groene trui en zijn doel is om dat in 2024 opnieuw te doen. Zo wordt dat wel héél erg moeilijk: 2 van de 3 groepssprinten leverden geen punten op.

Gelukkig heeft de snelle man van Alpecin-Deceuninck donderdag wel de tussensprint gewonnen, maar dat weegt uiteraard niet op tegen de massa's punten die aan de streep worden uitgedeeld. Momenteel staat Philipsen vierde in het puntenklassement met 85 punten, terwijl Girmay reeds 149 punten gesprokkeld heeft.

That's 100% a relegation for Jasper Philipsen. ✅ #TDF2024



Deviates from his line, endangers Wout van Aert. 🤷‍♂️ — Benji Naesen (@BenjiNaesen) July 4, 2024

Bovendien kan nu ook weer de discussie oplaaien over de sprintstijl van Philipsen. Zelfs in zijn uiterst succesvolle Tour de France van 2023 kwam die bij momenten onder vuur te liggen.