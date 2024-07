Ex-renner onthult zijn negatieve ervaringen met Patrick Lefevere: "Vond ik niet zo netjes"

Patrick Lefevere heeft in zijn carrière als ploegmanager al heel veel renners gehad. Toch heeft niet iedereen een goede herinneringen aan hem.

Een van die renners is de Nederlander Max van Heeswijk (51). Hij reed van 1999 tot en met 2002 voor de ploeg van Lefevere. In die periode won hij onder meer een rit in de Ronde van Catalonië en twee ritten in de Ronde van Portugal.

Lefevere trok Van Heeswijk aan toen hij nog werkte bij Mapei in 1999 en 2000. Van Heeswijk vond dat een hele eer en vindt ook dat Lefevere hem echt beter heeft gemaakt in die periode. En Lefevere gaf hem aandacht.

Van Heeswijk over Lefevere

"Maar daarna ging hij met Domo-Farm Frites zijn eigen ploeg beginnen en daar heeft hij me wel een klein beetje in de steek gelaten", zegt Van Heeswijk bij Wielerflits. Van Heeswijk had een blessure aan zijn achillespees en Lefevere betaalde hem drie maanden niet.

"Dat vond ik niet zo netjes. Daarom zeg ik: het is een beetje positief en negatief geweest", stelt Van Heeswijk. Toch overheerst bij Van Heeswijk nog altijd vooral het negatieve gevoel als hij terugdenkt aan Lefevere.

"Als je dan met hem mee gaat naar Domo en hij je dan zo in de steek laat als het even wat minder gaat, dat is niet fijn." Zijn grootste zeges boekte Van Heeswijk in de Vuelta, waar hij in 1997 en 2005 een rit won.