Van Hooydonck open over onthutsende einde van carrière: "Ik ben er heel hard in" en "Ik mis het wielrennen enorm"

Nathan Van Hooydonck is nog eens teruggekomen op het opmerkelijke einde van zijn carrière als wielrenner. Dat kwam er nadat zijn hartfalen een auto-ongeluk veroorzaakte.

Een auto-ongeluk dat ook nog gebeurde vlak voor een politiekantoor. Een onvoorstelbaar verhaal. "Ik zou het ook niet willen geloven, maar toch is het zo", zegt Van Hooydonck in De Avondetappe bij NOS. Nooit eerder had hij indicaties van hartproblemen. "De cardioloog zei dat mijn hart op korte tijd veel en té hard gegroeid was."

Van Hooydonck doet vreemde vaststelling

"Het gebeurde tijdens een periode van rust en niet tijdens een periode van inspanning", haalt Van Hooydonck aan wat zo raar is. Het is moeilijk om nu net de oorzaak aan te duiden. "We doen heel veel zware oefeningen en hoogtestages. We koersen onder stress, in de hitte. Er wordt harder gekoerst en de finales worden langer."

"Da's misschien een verschil met aantal jaar geleden", stelt onze landgenoot vast. "Om dat meteen te linken aan mijn hartfalen, is wel kort door de bocht. Wielrennen is ook dé duursport bij uitstek. Ik mis het wielrennen enorm, ik zou meteen terug willen. Ik zou er heel veel voor over hebben. Als je denkt dat dat kan, leef je in een utopie."

Van Hooydonck wil niet leven in utopie

Van Hooydonck wil ook niet constant in zijn gedachten zitten met een fantasie. "Ik ben er heel hard in om te zeggen: het kan niet." De gewezen knecht van Wout van Aert heeft nog heel veel om dankbaar voor te zijn. "Ik heb een prachtige vrouw en een prachtige zoon. Het is aan mij om iets van de rest van mijn leven te maken."

Denken aan al het moois dat hij nog heeft, kan daarbij helpen. "Ik kan in een hoekje zitten huilen omdat mijn carrière veel te vroeg is gestopt, maar daar kom ik nergens mee."