Philipsen reageert nu zelf via de sociale media en biedt ook excuses aan richting Wout van Aert

Jasper Philipsen sprintte zich opnieuw naar een knappe tweede plaats in de Tour de France en deed zo een goede zaak in de strijd om de groene trui. Achteraf werd hij echter gedeclasseerd door de jury en dat deed pijn.

Op donderdag was de renner het er absoluut niet mee eens dat hij werd gedeclasseerd. Een dagje later vindt hij dat nog steeds jammer, maar kwam hij wel met excuses richting Wout van Aert op de sociale media.

Een emotionele post op Instagram werd het, waarbij Philipsen ook aangaf dat de velligheid nog altijd het belangrijkste is en dat hij nooit de intentie had om Wout van Aert te hinderen of in de problemen te gaan brengen.