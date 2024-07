Niet bijster veel: dit verdiende Remco Evenepoel met zijn ritzege in de Tour

Remco Evenepoel pakte vrijdag zijn eerste ritzege in de Tour. Rijk zullen hij en zijn ploeg daar wel niet van worden.

De Tour de France is de grootste wielerwedstrijd ter wereld, maar toch valt prijzengeld voor de renners stevig tegen. Er is dan wel een prijzenpot van in totaal 2,3 miljoen euro, maar die wordt verdeeld over alle ritten en klassementen.

Zo krijgt een ritwinnaar, zoals Remco Evenepoel afgelopen vrijdag, 11.000 euro. De eer van het winnen van een etappe in de Tour is voor veel renners dan ook groter dan het geld dat ze er aan verdienen.

Prijzengeld Tour de France

Evenepoel doet natuurlijk ook mee voor het algemeen klassement in de Tour, waar het meeste geld mee te verdienen valt. De eindwinnaar van de Tour krijgt 500.000 euro, nummer twee 200.000 euro en de derde verdient 100.000 euro.

Als jonge renner maakt Evenepoel ook nog kans op de witte trui, hij staat op dit moment stevig aan de leiding. Als Evenepoel ook de eindwinnaar wordt van het jongerenklassement, dan verdient hij nog eens 20.000 euro.

Geen grote bedragen, renners verdienen vooral hun boterham door het contract bij hun ploeg. Voor de ploegen is de Tour echter bijzonder belangrijk voor de sponsors, als belangrijkste en grootste koers van het jaar.