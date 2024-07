🎥 Mathieu van der Poel haspelt op indrukwekkend tempo reeks dilemma's af, met één uitzondering: "Mijn joker"

Mathieu van der Poel passeert elke ochtend aan de mixed zone, waar hem dan vragen of dilemma's voorgelegd kunnen worden door journalisten. Het is misschien nog het beste om voor dat laatste te kiezen.

Toch als je veel te weten wil komen op een zo kort mogelijke tijd. Voor de start van elke Tourrit zijn de renners immers wel beschikbaar voor de pers, maar ook niet voor een heel lange periode. Ze moeten zich immers ook telkens naar de start haasten. Bij In Het Wiel en Het Algemeen Dagblad hebben ze daar iets op gevonden.

Ze hebben een interview met Mathieu van der Poel gepubliceerd waarbij verschillende dilemma's op de wereldkampioen worden afgevuurd. Hij antwoordt er ook op in sneltempo. Zo verkiest hij een rondje op de golfbaan op het rijden van een grote ronde en is hij voorstander van koersen met 6 renners per ploeg.

Gravel in de Tour heeft zeker zijn plek, zegt hij. Wat we ook kunnen begrijpen gezien zijn kwaliteiten. Eén dilemma is wel héél erg moeilijk: Jonas Rickaert of Jasper Philipsen. "Héhé. Mijn joker", repliceert Van der Poel. Dan nog even over de eigen doelen: twee ritzeges in de Tour de France of een olympische titel?

Als Mathieu van der Poel daar tussen moet kiezen, dan is hij er snel uit. Dan is hij toch liever de volgende olympische kampioen. Ook nog opvallend is dat hij de Giro verkiest als grote ronde boven de Tour.