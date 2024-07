🎥 Zeer vreemd beeld: Tadej Pogacar doet een plasje ... en ziet renner de gracht induiken

In de Tour de France was er zondag de negende rit over de nodige gravelstroken. Een gevaarlijke rit voor iedereen, want valpartijen en lekke banden zijn nooit uit te sluiten in zo'n etappe. Al gebeurden er ook gekke dingen.

Het peloton was in een rotvaart begonnen aan de etappe van zondag. Een vroege vlucht maakte de dienst uit, maar ook de grote groep bleef hard doorrijden tot en met de eerste gravelstrook. Daarna ging het gas even van het pedaal.

Voor Tadej Pogacar het ideale moment om even een plaspauze in te lassen - al was hij zeker niet de enige die eens een plasje ging plegen na de stevige start van de etappe. En toen gebeurde er wel iets heel erg geks.

"Il est culotté le maillot jaune" : Pogacar s'arrête tranquillement pour satisfaire un besoin naturel, juste devant l'endroit où Nicolas Prodhomme chute sans gravité #TDF2024 #LesRP pic.twitter.com/hDiq7Y2TeP — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 7, 2024

Nicolas Prodhomme (Decathlon-AG2R) was in de achtergrond verzeild geraakt en zag plots Pogacar in het geel opdoemen. Waarop hij de pedalen even letterlijk verloor ... en de gracht induikelde. Een bizar zicht toch wel.

Iedereen kan uiteindelijk wel verder

Ook voor de Sloveense gele trui Tadej Pogacar zelf ook. Die keek even op van de renner die op enkele meters van hem plots de gracht opzocht. Beide renners konden hun weg zonder averij verder zetten, dat dan weer wel.

Het leverde wel gekke beelden op, die ook gretig op de sociale media werden gedeeld. We laten u daarvan uiteraard ook graag meegenieten, want het was toch wel een gek beeld. Opgelet: het laden van de beelden kan mogelijk even duren.