Degelijke Kopecky test de tijdritbenen, maar grijpt naast het roze: Italiaanse mag vieren in eigen land

Terwijl de mannen volop bezig zijn aan hun Tour de France, is er ook voor de vrouwen een grote ronde begonnen. In Italië is ondertussen de Giro Donne bezig. De start was een proloog van vijftien kilometer.

Elisa Longo Borghini heeft de eerste roze trui weten te pakken in de ronde van haar land. Ze was de beste in een korte tijdrit van vijftien kilometer in de Giro Donne. De tijdrit werd voor de gelegenheid gereden in Brescia.

Lotte Kopecky is in volle voorbereiding op de Olympische Spelen en wilde in de Giro Donne al eens haar benen testen. En ook de nieuwe tijdrituitrusting, want ook in de tijdrit heeft ze ambities op de komende Olympische Spelen.

Kopecky vijfde, Longo Borghini in het roos

Brescia is Parijs echter niet. Aan het tussenpunt liet ze elf seconden liggen op Elisa Longo Borghini, aan de streep werden er dat 25. Geen roze trui dus voor de Belgische, die uiteindelijk met een vijfde plaats toch indruk maakte.

Misschien had ze er meer van verwacht, maar dat zal later moeten blijken. De strijd om de roze trui was overigens wel héél erg spannend. Grace Brown verloor aan de streep uiteindelijk maar één seconde op de Italiaanse.

Ook Brodie Chapman en Lieke Nooijen gingen Kopecky nog vooraf, op respectievelijk 13 en 23 seconden van Longo Borghini. Die was zichtbaar in volle emoties na haar knappe overwinning in Brescia en dat lieten ze bij Lidl-Trek ook blijken via de sociale media.