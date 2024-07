Een topsporter, maar ook een kenner: Remco Evenepoel demonstreert nog andere capaciteiten dan die op de fiets

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel is een man van de wereld. Van de sportwereld zeker. Zijn eigen capaciteiten als topsporter staan buiten kijf, maar hij toont zich ook een echte kenner.

Zeker als het over voetbal gaat en daar zit zijn eigen voetbalverleden voor iets tussen. Zaterdagochtend werd hem door de NOS gevraagd naar zijn band met de Nederlandse voetballer Cody Gakpo. Evenepoel bevestigde dat hij tijdens zijn jeugd nog samen met hem heeft gespeeld bij PSV. "We zijn even ploegmaats geweest."

Hoe verliep dat dan precies in Eindhoven? "Ik ben een jaar jonger dan hij maar werd soms doorgeschoven naar de ploeg met een jaar oudere jongens. Meestal stond ik niet in de basis bij het oudere team, maar moest ik een geblesseerde speler vervangen. Ik ben niet heel close met hem maar ken hem wel een beetje."

Evenepoel lovend over Gakpo

Evenepoel volgt hem dus nog altijd. "Zijn transfer naar Liverpool was een mooi moment en het is uniek om te zien dat hij al een paar keer gescoord heeft op het EK. Momenteel vind ik hem één van de beste spelers bij Oranje, hij doet het niet slecht." Waarna Evenepoel de vraag kreeg wat Gakpo ging doen tegen Turkije.

"Scoren en de wedstrijd beslissen! Ik denk wel dat hij iemand is die er altijd staat op de belangrijke momenten. Ik zie niet anders gebeuren dan dat." Een voorspelling die helemaal raak was. Zaterdagavond won Nederland zijn kwartfinale op het EK van Turkije (2-1), met Gakpo die beslissend was met zijn impact bij de beslissende treffer.

Evenepoel als sterke voorspeller

Ook al noteerde de UEFA dat doelpunt als een owngoal van de Turk Müldür. Evenepoel heeft zich alleszins als voorspeller in de kijker gezet. Nu maar hopen dat hij het zelf even goed blijft doen op de fiets tijdens de Tour de France.