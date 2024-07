Fans kirren van plezier: daar is dan ein-de-lijk Vive le Vélo

De Tour is inmiddels aan zijn negende etappe toe, maar op televisie was er tot op heden nog geen spoor van 'Vive le Vélo'. Dat zal op zondagavond echter eindelijk veranderen, nu er in het voetbal op het EK een aantal rustdagen zijn.

Zondag gaat 'Vive le vélo' eindelijk opnieuw van start, na de negende rit dus. Het gebeurt wel vaker dat het programma in combinatie met het EK of WK voetbal iets later van start gaat. Dit jaar was het echter vrij lang wachten.

"We moesten keuzes maken, ook vanuit budgettair oogpunt", gaf VRT-woordvoerster Yasmine Van der Borght eerder deze week toe aan Het Nieuwsblad. "Zo’n voetbalavond laat in veel gevallen geen ruimte voor een uurtje Vive le Vélo."

Eindelijk terug Vive le Vélo

"Bovendien proberen we de Tour-actualiteit ook mee te nemen in onze EK-uitzendingen. Het is dus geen of/of-verhaal. De live verslaggeving van het EK en de Tour lopen naast elkaar en gaan dus niet ten koste van elkaar."

Maar vanaf zondag kunnen de supporters van de Tour de France dus eindelijk terug hun hartje ophalen. De eerste aflevering zal er meteen eentje zijn waarin heel veel te vertellen valt na de heel spannende en boeiende gravelrit.

Sep Vanmarcke, Nathan Van Hooydonck en Martijn Wydaeghe zijn de gasten van dienst. De aflevering begint om 20 uur en is te bekijken via VRT 1 of via VRT Max. Zij zullen de rit bespreken en vooruitkijken naar wat nog moet komen.