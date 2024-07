Gravelrit verveelt geen moment: toppers roeren zich, Stuyven ziet zijn feestje in het water vallen

De negende etappe van de Tour de France heeft niet ontgoocheld. Het peloton daverde 200 kilometer lang over veertien gravelstroken en uiteindelijk kwamen ook alle favorieten een keertje in de voorste gelederen terecht.

200 kilometer afzien tussen Troyes en Troyes met in totaal veertien kasseistroken, dat was het menu van de etappe van zondag. En dus was het nog maar de vraag wie er allemaal zou uitpakken met aanvallen om te proberen winnen.

Primoz Roglic raakte een keertje achterop en ook Vingegaard was een keertje door pech achterop geraakt, maar alles kwam samen. Elke keer als Pogacar of Evenepoel de benen strekten, volgden de andere kleppers.

En zo werd het uiteindelijk een gelijkspel onder de tenoren. Voorin ging er ondertussen een strijd voor de ritzege verder. Jasper Stuyven viel aan en leek eventjes aanspraak te kunnen maken op de bloemen en zege in Troyes.

Turgis verpest het feestje van Stuyven

Uiteindelijk ging het feest niet door en werd hij terug bijgehaald. Dat gebeurde pas in de slotkilometer en dus kwam er een sprint met een beperkt groepje. Daarin was het uiteindelijk Turgis die de rest een neus wist te zetten.

In de stand verandert er dan dus weer niets. Pogacar blijft in het geel, Evenepoel in het wit en ook in de andere klassementen gebeurde er niet al te veel. Nu volgt er een rustdag, daarna volgen er nog twee spannende weken.