Organisatie Ronde van Oostenrijk neemt verregaand besluit na overlijden van Drege

Verschrikkelijk nieuws heeft de wielerwereld getroffen. Noors wielrenner André Drege is om het leven gekomen na een val in de Ronde van Oostenrijk. De slotrit van die koers zal niet meer doorgaan in de vorm van een race.

De Ronde van Oostenrijk is een kleinere rittenkoers die op 2 juli is begonnen. De amper 25-jarige André Drege is in die wedstrijd omgekomen na een valpartij in een afdaling. Hij is bezweken aan zijn verwondingen.

Het valt al te vaak voor dat we renners moeten afgeven en het is alweer een groot verlies voor het wielrennen na de gevolgen van een crash. Een jaar geleden was er nog Gino Mäder, eerder hebben we ook al Wouter Weylandt, Bjorg Lambrecht en vele anderen moeten afgeven.

Een dag na het overlijden van de Noorse renner André Drege zal de slotetappe van de Ronde van Oostenrijk niet zoals gepland afgewerkt worden. Op verzoek van de nabestaanden en het team van Drege zal er een eerbetoon plaatsvinden.

Eerbetoon aan Drege

Het peloton zal in geneutraliseerde slagorde een lusje maken om Drege te eren. Gekoerst zal er dus niet meer worden, waardoor de eindzege ook meteen binnen is voor Adam Yates. "De herdenkingsrit was de uitdrukkelijke wens van André's vader, zijn teamgenoten en zijn hele team."

Het wordt een verwerkingsproces voor iedereen, ook de organisatie was duidelijk in shock door de gebeurtenis. Ook wij willen ons nadrukkelijk medeleven betuigen aan familie en vrienden van Drege en iedereen die geraakt is door de gebeurtenissen van zaterdag.