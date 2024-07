Pogacar, Evenepoel en wielerteams reageren op het verschrikkelijke nieuws over overlijden van wielrenner André Drege

Verschrikkelijk nieuws heeft de wielerwereld getroffen. Noors wielrenner André Drege is om het leven gekomen na een val in de Ronde van Oostenrijk.

De Ronde van Oostenrijk is een kleinere rittenkoers die op 2 juli is begonnen. De amper 25-jarige André Drege is in die wedstrijd omgekomen na een valpartij in een afdaling. Hij is bezweken aan zijn verwondingen. Alweer een groot verlies voor het wielrennen aan de gevolgen van een crash, zoals er reeds te veel zijn geweest.

De deelnemers aan de Tour na afloop van de achtste rit ook te horen wat er gebeurd was en namens hen stond gele trui Tadej Pogacar de pers te woord. "Ik heb het nieuws vernomen vlak na de aankomst. Het is echt verschrikkelijk. Mijn gedachten gaan naar zijn familie en zijn naasten", is de eerste reactie van de Sloveen.

Pogacar in shock na overlijden Drege

"Ook naar de organisatoren van de Ronde van Oostenrijk en alle renners die daar meedoen. Ik moet zeggen dat ik nog een beetje in shock ben. Het is moeilijk om dit te verwerken. Het is heel triest om dit te moeten vernemen." Het doet ook weer nadenken over de gevaren die het wielrennen toch met zich meebrengt.

"We hebben een coole job, maar meestal is het ook vrij gevaarlijk. Soms appreciëren we niet genoeg wat we hebben. Dat is altijd zo in het leven, wat je ook doet. De hele wielerwereld moet voorzichtig zijn", doet Pogacar toch een oproep. "We moeten voor elkaar zorgen, zodat we een goede tijd op de fiets kunnen beleven."

Ook Belgische teams betuigen medeleven

Verschillende wielerploegen hebben hun medeleven betuigd. De teneur is in elke boodschap zowat hetzelfde: het is hartverscheurend om te moeten vernemen dat André Drege al op zo'n jonge leeftijd overleden is. Onder meer Remco Evenepoel heeft dan ook nog eens in persoonlijke naam zijn deelneming overgemaakt.

Incredibly sad news coming from the Tour of Austria.



Our thoughts and hearts are with the family, friends and teammates of André Drege. https://t.co/oWzdkihJ9g — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) July 6, 2024

We are heartbroken about the news from Tour of Austria today.

We are sending our deepest condolences and strength to the family, friends and everyone of @TeamCoopRepsol 💔 RIP André Drege — Lotto Dstny (@lotto_dstny) July 6, 2024

We are heartbroken to learn the passing of our fellow colleague cyclist André Drege, who had a wonderful career ahead of him. We send our sincere condolences to his family and his team @TeamCoopRepsol 🖤 — Intermarché-Wanty (@IntermarcheW) July 6, 2024