"Als hij het podium in Nice wil halen..": Remco Evenepoel krijgt waarschuwing na graveletappe

Remco Evenepoel deed het uitstekend in de gravelrit in de Tour en verloor geen tijd. Maar deed Evenepoel niet te veel?

Op zo'n 77 kilometer van de streep verraste Remco Evenepoel met een aanval in de graveletappe. Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard sloten aan en de drie reden naar de kopgroep. Vingegaard werkte echter niet mee en de strijd was over.

Toch zag Sven Nys ook kwetsbaarheid bij Evenepoel. "Op Mikel Landa na was iedereen rondom hem heel snel weg. Misschien dacht hij daarom: ik zit hier alleen, dus ik probeer de anderen ook maar te isoleren. Alleen ging dat spelletje niet door", zegt hij bij Sporza Tour.

"We mogen blij zijn met het temperament van Remco", vult Serge Pauwels aan. "Hij koerst nog altijd met zijn buikgevoel. Toch zal hij ook zijn krachten moeten sparen als hij het podium in Nice wil halen."

Tourpodium haalbaar voor Evenepoel?

Er komen namelijk nog twee zware weken aan, met dit weekend al een zwaar tweeluik in de Pyreneeën. Zaterdag moet het peloton over de Tourmalet en komen ze aan op Pla d'Adet, zondag ligt de aankomst op Plateau de Beille.

Is het podium realistisch voor Evenepoel? "Ik schat hem momenteel bij de beste drie renners in deze Tour, maar dan wel op plaats twee of drie, want Pogacar steekt er toch bovenuit", stelt Pauwels nog.