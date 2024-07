Wout van Aert uit kritiek op Netflix-reeks en neemt maatregelen: "Jammer voor hen"

Van de Tour van 2022 en 2023 bracht Netflix een reeks uit met exclusieve beelden en interviews. Wout van Aert is er niet helemaal tevreden mee.

Na het succes van 'Drive to Survive' over de Formule 1 besloot Netflix om ook een reeks te maken over de Tour de France. Zo konden we een kijkje achter de schermen nemen van de Tour van 2022 en 2023.

In die reeks wordt soms wel een loopje met de waarheid genomen door uitspraken te plaatsen in een andere context van de koers. Of wordt er een rivaliteit gecreëerd, zoals die er tussen Van Aert en Vingegaard zou zijn.

Van Aert kritisch voor Netflix-reeks

Wout van Aert had dan ook moeite met hoe het verhaal werd verteld in het eerste seizoen. "Dat hebben we nu opnieuw gezien (in de reeks over de Tour van 2023, nvdr.)", zegt Van Aert bij Het Nieuwsblad.

Van Aert begrijpt de entertainende waarde voor mensen buiten het wielrennen, maar slechts wie in de koers zit weet hoe zaken echt in elkaar zitten. "Soms is het frustrerend dat ze niet meer context aan de verhalen geven."

Het enige wat hij kan doen, is aanvaarden. Maar toch neemt Van Aert nu zijn voorzorgen. "Als renner pas je de manier waarop je interviews geeft aan. Omdat je weet wat ze ermee kunnen doen. Dat is jammer voor hen."