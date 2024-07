Mathieu van der Poel topfavoriet in Parijs, performance coach maakt toch enkele kanttekeningen

Mathieu van der Poel lijkt steeds beter te worden in de Tour. De wereldkampioen heeft dan ook zijn zinnen gezet op de Olympische Spelen in Parijs.

Twee weken na de slottijdrit in Nice staat in Parijs de Olympische wegrit op het programma. Mathieu van der Poel heeft er zijn zinnen op gezet en lijkt aan dezelfde voorbereiding bezig dan vorig jaar voor het WK in Glasgow.

Van der Poel was in supervorm vorig jaar op het WK in Glasgow en probeert dat dit jaar te kopiëren voor de Olympische Spelen. De wereldkampioen vindt in Parijs dan ook nog eens een parcours op zijn maat.

Van der Poel favoriet op de Olympische Spelen

"De koers moet natuurlijk nog gereden worden. Iedereen zal inzoomen op Mathieu en op het feit dat hij op die manier aan de start staat", zei performance coach De Kegel bij De Avondetappe. Er zijn ook nog andere elementen.

"Het is een heel lange koers (270 kilometer, nvdr.) met kleine ploegen. Zo lijkt het wel een juniorenkoers." Er staan slechts 90 renners aan de start, waarvan een twintigtal exoten. "Als ze heel snel openen, zullen ze nog heel ver door moeten zetten."

Er is ook een goede samenwerking tussen Alpecin-Deceuninck en de Nederlandse wielerbond. "Gedurende het hele seizoen werk je met bepaalde mensen, met bepaalde voeding. Die routine tracht je mee te nemen."