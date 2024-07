Na uitspraak over exit Van Aert uit de Tour: bondscoach Vanthourenhout verdedigt zichzelf

Bondscoach Sven Vanthourenhout liet enkele dagen geleden vallen dat Wout van Aert de Tour eerder zou mogen verlaten. Van Aert sprak dat tegen, maar de bondscoach verdedigt zichzelf nu.

Wout van Aert moest na zijn zware valpartij in Dwars door Vlaanderen zijn plannen omgooien voor de rest van het seizoen. Geen Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix én Giro. Maar dus wel opnieuw de Tour.

Van Aert heeft wel zijn zinnen gezet op de Olympische Spelen in Parijs. Zes dagen na de slottijdrit in Nice staat de tijdrit al op het programma in Parijs. En Van Aert mocht volgens Vanthourenhout kiezen of hij de Tour uitreed.

Vanthourenhout over exit Van Aert uit de Tour

"Dat is uit de context gehaald. Men vroeg of er afspraken zijn gemaakt. Ik bevestigde dat, maar voor elke renner zijn die afspraken anders", zegt Vanthourenhout bij HLN. Hij was wel als een van de eersten op de hoogte van het feit dat Van Aert de Tour zou rijden.

"Ik was blij, want indien niet zou hij weinig koerskilometers in de benen hebben en bij Wout weten we dat hij na een grote ronde dik in orde is. Ik heb nooit het veto gesteld dat hij de Tour niet mag uitrijden", zegt Vanthourenhout.

Als Van Aert toch de Tour zou verlaten, zou dat volgens Vanthourenhout ook een slecht signaal zijn. Omdat er dan echt iets aan de hand zou kunnen zijn bij Van Aert. Iets wat hij nu kan missen als kiespijn.