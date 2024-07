Nog maar de vijfde renner die de Tour verlaat: eerste Belgische opgave in de Tour is een feit

De eerste Belgische opgave in de Tour de France is een feit. Tim Declercq gaat niet meer van start in de elfde etappe.

Daags na de rustdag had Tim Declercq al aangegeven dat hij sinds enkele dagen last had van sinusitis, maar hij ging dinsdag wel nog van start. Een dag later heeft hij toch te veel last om nog te starten.

"Tim voelde zich de laatste dagen niet goed en heeft na de etappe van dinsdag beslist om naar huis te keren en te herstellen", heeft zijn Amerikaanse ploeg Lidl-Trek gemeld op zijn sociale media.

Lidl-Trek moet dus verder met zes renners, want eerder moest ook al kopman Mads Pedersen opgeven enkele dagen na een zware valpartij in de vijfde etappe. Jasper Stuyven blijft als enige Belg over bij Lidl-Trek.

Vijfde opgave in de Tour

Declercq is nog maar de vijfde renner die de Tour verlaat. Michele Gazzoli (Astana) moest in de eerste etappe al opgeven door ziekte, Casper Pedersen (Soudal Quick-Step) kwam niet meer aan de start van de vierde etappe door een sleutelbeenbreuk.

Er was dus ook al de opgave van Mads Pedersen in de achtste etappe, Aleksandr Vlasov (Red Bull-BORA-hansgrohe) ging niet meer van start in de tiende etappe door een enkelbreuk na een zware val in de graveletappe.