Primoz Roglic in dezelfde tijd gezet na valpartij: Remco Evenepoel reageert zonneklaar

Remco Evenepoel heeft 25 seconden en bonificatieseconden moeten prijsgeven aan Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Evenepoel was toch tevreden over het gevoel.

Bij de aanval van Tadej Pogacar op de Puy Mary koos Remco Evenepoel meteen voor zijn eigen tempo. Ook Vingegaard en Roglic liet hij rijden"Tadej zijn aanval was heel agressief", zei Evenepoel bij Sporza.

"Ik heb mezelf niet eens de vraag gesteld of ik zou proberen te volgen. Ik heb mijn eigen tempo gekozen." Een beklimming later kwam Evenepoel wel bij Roglic, de Sloveen had zich opgeblazen toen hij Vingegaard probeerde te volgen.

Roglic krijgt tijd van Evenepoel

"We hebben samen nog geprobeerd om terug te keren, wat net niet lukte. Primoz viel jammer genoeg nog." De Sloveen viel in de laatste drie kilometer en kwam uiteindelijk een halve minuut na Evenepoel binnen.

Door de 3 kilometer-regel kreeg Roglic wel de tijd van Evenepoel aan de streep. "Die regels horen erbij, geen probleem", was Evenepoel duidelijk. "Niet al zijn kopbeurten waren van harte, ik denk dat hij op de limiet zat."

Toch was Evenepoel tevreden over het gevoel, zeker omdat hij niet het beste gevoel had. "Ik sta nog altijd tweede en de mannen achter mij hebben meer tijd verloren. Het is een positief einde van de dag."

Results powered by FirstCycling.com