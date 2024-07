🎥 Evenepoel zegt het ene voor de camera, maar iets heel anders achter de schermen: Pogacar pept hem zowaar op

Remco Evenepoel en Tadej Pogacar beginnen steeds meer beste maatjes te worden. Ze peppen elkaar ook op, als dat nodig is.

Dat is gebleken uit beelden die het officiële Tour de France-account verspreidde op sociale media. Terwijl zij na afloop van de elfde rit uit de Tour achter de schermen zaten te wachten op de podiumceremonie, hadden ze het over de val van Roglic en de gevolgen. Pogacar was nog niet op de hoogte van de drie kilometer-regel in deze rit.

Evenepoel pakt naast bonus

"Ze zetten hem in dezelfde tijd dan ik", zei Remco Evenepoel over Primoz Roglic. Tadej Pogacar schrok er wel van, bleek uit zijn antwoord. "Ah, echt?" Evenepoel baalde er toch wel van, want anders had hij een mooie bonus gepakt op wellicht zijn belangrijkste concurrent voor een podiumplaats in deze Tour de France.

"Een halve minuut verschil is best veel voor mij", aldus Evenepoel. Die reactie toont ook aan dat de kopman van Soudal Quick-Step heel goed weet wat hij tegen de media kan zeggen en wat niet. "Dat is allemaal geen probleem", had Evenepoel in de mixed zone voor een tv-camera gezegd, over het feit dat Roglic dezelfde tijd kreeg.

Dan klonk dat achter de schermen dus toch wel heel anders. "Je moet van hem toch geen schrik hebben", sprak Pogacar Evenepoel wat moed in. Een verrassende uitlating toch wel, aangezien Roglic een landgenoot is van Pogacar. Of was het een grapje? Pogacar zei het best wel met een serieus gezicht en leek het te menen.

Mentale tikken voor Pogacar

Het is ook opvallend dat uitgerekend de gele trui een andere renner oppepte, want Vingegaard had hem zelf net enkele mentale tikken uitgedeeld.