Heeft Tadej Pogacar zware komedie gespeeld? Ferme insinuatie over gele trui: "Zo demonstratief"

Deze keer hebben we geen snoepende Tadej Pogacar gezien op het podium. Mogelijk was het komedie dat hij na Tourrit 11 deed uitschijnen dat hij een hongerklop had. We zijn inmiddels een etappe verder met de derde ritzege van Girmay, maar het blijft een frappant beeld.

Pogacar moest in de elfde Tourrit na zijn eerdere aanval Vingegaard laten terugkomen. Nadat de Sloveen dan ook nog eens de sprint om de ritzege verloor, begon hij aan de lopende band te snoepen voor het oog van de tv-camera's. Dat vond Annemiek van Vleuten toch iets té opvallend, benadrukte de ex-toprenster in De Avondetappe.

"Ik dacht: nu gaat ie even bewijzen dat hij een hongerklop had." Van Vleuten kruipt in het hoofd van Pogacar en verwoordt hoe zijn gedachten volgens haar waren: "Ik ga nu op het podium staan met mijn mond vol winegums. Leuk dat jij die etappe hebt gewonnen, maar ik heb gewoon te weinig gegeten. Het komt echt goed met mij."

© photonews

De 41-jarige Nederlandse vond dat dit ook wel een minuutje later had gekund, als Pogacar echt een tekort aan suikers had. "Ik dacht dat hij het expres deed. Ik vond het zo demonstratief dat hij dit op het podium deed. Ik heb nog nooit iemand met zijn mond vol op het podium zien staan." Voor alles een eerste keer natuurlijk.

"Ik dacht echt dat hij in zijn interview ging zeggen dat hij een hongerklop had. En dat kwam niet..." Waardoor de speculatie verder zijn eigen leven kan leiden. Had Pogacar een hongerklop, ja of neen? Indien niet, deed hij alsof? Of moest hij gewoon zijn meerdere erkennen in Vingegaard? De antwoorden volgen hopelijk later.