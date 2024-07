'Kentering in saga: financieel sterke teams lonken weer naar Evenepoel en Remco zou keuze zelfs al gemaakt hebben'

Nu Evenepoel zo sterk presteert en met Vingegaard en Pogacar concurreert, zien andere teams dat hij echt wel uit het goede hout gesneden is voor de grote ronden. Dat doet de transfergeruchten weer aanzwellen.

Die geruchten waren nu toch geruime tijd gaan liggen. Na het tumultueuze 2023 staan alle neuzen in dezelfde richting bij Soudal Quick-Step om in deze Tour een zo sterk mogelijk resultaat te halen met Remco Evenepoel. Het is de vraag of de Belgische ploeg Evenepoel in de toekomst nog dikwijls zal kunnen inzetten in de Tour de France.

In het verleden is de voormalige wereldkampioen immers al sterk gelinkt aan ploegen als INEOS en Red Bull-BORA-hansgrohe. Volgens Het Laatste Nieuws zouden de sterke prestaties van Evenepoel in de Tour de interesse weer aanwakkeren. Sterker nog: een overeenkomst met Red Bull-BORA-hansgrohe zou haast rond zijn.

Entourage Evenepoel ontkent

De entourage van Remco Evenepoel ontkent dit wel ten stelligste. Het is ook niet enkel het huidig team van Primoz Roglic dat naar hem lonkt. Ook UAE, INEOS en Israel Premier-Tech zouden nog altijd belangstelling in Evenepoel tonen. Allemaal financieel daadkrachtige teams, die wellicht ook boter bij de vis kunnen doen.

Tot een concreet voorstel is het vanwege die teams wel nog niet gekomen. Remco Evenepoel ligt bovendien nog tot 2026 onder contract bij Soudal Quick-Step. In principe rijdt de witte truidrager uit de Tour de France dus nog minstens twee jaar bij de troepen van Patrick Lefevere.