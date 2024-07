Verzuurde band? Philipsen reageert op vraag van Van Aert naar gesprek: "Wout zal met meer overschot rondrijden"

Houden ze er een verzuurde relatie aan over? Jasper Philipsen en Wout van Aert kwamen tot voorheen prima overeen, maar hun band is ferm bekoeld sinds de declassering van die eerste in Tourrit 6.

Nadat Philipsen van zijn lijn afweek, riep Van Aert op tot sancties. Die kwamen er ook snel in de vorm van een declassering. Bij Alpecin-Deceuninck vonden ze dat besluit niet 100% gerechtvaardigd, maar Philipsen aanvaardde het wel. Hij bood via sociale media Van Aert zijn excuses aan en daarmee leek de kous af.

Dat was buiten Van Aert gerekend. Die had nog een persoonlijk gesprek verwacht. Hij verklaarde daar op te hebben aangestuurd tijdens de koers, maar blijkbaar had Philipsen daar geen zin in. In zijn column in Het Belang van Limburg verklapt Philipsen of dat gesprek tussen de twee Belgische sprinters ondertussen heeft plaatsgevonden.

Philipsen trekt er een streep onder

"Nee, en voor mij is er ook een streep onder getrokken", wil Jasper Philipsen het hoofdstuk afsluiten. "Het klopt dat Wout me heeft aangesproken tijdens de zaterdagetappe. Ik was echter zo gefocust – die rit was belangrijk voor ons – en het ging op dat moment echt hard in het peloton, dat het niet tot een gesprek kwam."

De 'Vlam van Ham' maakt er nog een grapje over. "Wout zal misschien met meer overschot rondrijden dan ik", lacht Philipsen.