Remco Evenepoel verrast met uitspraak over vermoeidheid in het Tour-peloton

Remco Evenepoel toonde zich opnieuw bijzonder sterk in de waaierrit richting Pau. Hij moest even een foutje rechtzetten, maar kwam nooit in de problemen.

Toen Wout van Aert met een stevige versnelling het peloton in stukken brak, was Remco Evenepoel niet mee. Hij moest zelf het gaatje dichtrijden naar het groepje met onder meer Vingegaard en Pogacar.

Hij toonde zich later in de etappe ook sterk in de wind en kan zonder extra tijdverlies aan de bergen in de Pyreneeën beginnen. Evenepoel kijkt ernaar uit, zeker omdat de koers steeds zwaarder wordt.

"De afgelopen twee dagen is er toch veel meer vermoeidheid in de benen van het peloton geslopen", zei Evenepoel bij HLN. "Dat kan de resultaten, koerssituaties en de manier van koersen zeker veranderen. En ik denk dat dat voor mij niet slechter is."

Opnieuw mondmaskers bij Soudal Quick-Step

Evenepoel droeg net als de rest van zijn ploeg opnieuw een mondmasker voor en na de etappe. Corona en andere ziektes zijn namelijk aanwezig in het peloton. Hij wil dan ook geen enkele risico nemen.

"Ik denk dat we terug naar de toestanden van 2021 en 2022 moeten, ja. Misschien is dat een kleine hint voor de organisatie", zei Evenepoel. Vorig jaar moest hij de Giro al verlaten na een positieve coronatest.