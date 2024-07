Soudal Quick-Step wil rampscenario van de Giro 2023 vermijden: renner afgezonderd van Evenepoel

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Bij Soudal Quick-Step nemen ze geen risico meer als het om corona gaat. De ploeg verscheen op het startpodium met mondmaskers en het zonderde Louis Vervaeke af.

Corona lijkt opnieuw helemaal terug in het peloton. Enkele renners zouden positief getest hebben, maar toch nog gewoon in het peloton zitten. Dat was ook het geval bij Juan Ayuso, maar de Spanjaard moest toch opgeven.

Bij Soudal Quick-Step willen ze een doemscenario zoals in de Giro van 2023 vermijden. Toen moest Remco Evenepoel als leider op de eerste rustdag de Giro verlaten. Ook vijf andere renners moesten de Giro toen verlaten.

Vervaeke geïsoleerd bij Soudal Quick-Step

Soudal Quick-Step moest toen de Giro afwerken met slechts twee renners, namelijk Pieter Serry en Ilan Van Wilder. Daarom dragen de renners nu opnieuw mondmaskers én werd Louis Vervaeke afgezonderd.

"Louis voelt zich niet super", zegt ploegleider Tom Steels bij Sporza. "Het is logisch dat we hem afzonderen. Dat doen we als beschermingsmaatregel, ook al test hij negatief", ging de ploegleider verder.

"We spelen op zeker. We hebben enorm veel geïnvesteerd om goed te zijn. We nemen geen risico's en dat geldt voor de renners én de staf." Een positieve test betekent bij Soudal Quick-Step altijd een opgave en naar huis.