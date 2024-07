Geraint Thomas positief op corona, maar blijft toch in de Tour: Welshman legt uit waarom

Het peloton blijft geteisterd worden door corona. Terwijl zijn ploegmaat Tom Pidcock de Tour heeft verlaten na een positieve coronatest, blijft Geraint Thomas wel verder rijden.

Met Michael Morkov (Astana), Juan Ayuso (UAE Team Emirates) en Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) verdwenen er al minstens drie renners uit de Tour na een positieve coronabesmetting. Maar er zijn nog renners met een positieve test.

Zo dus ook Geraint Thomas, maar de nummer drie van de Giro blijft dus in de Tour. "Ik voel me niet geweldig", zei Thomas voor de start in Pau tegen ITV Cycling. "Ik heb positief getest, maar ik heb slechts milde symptomen."

Positieve Thomas blijft in de Tour

"De dokter monitort me goed. Op dit moment is er alleen lichte hoofdpijn en een loopneus, dus we zullen zien hoe het gaat", zei de Welshman. "We gaan kijken hoe de benen zijn. Ik moet zo goed mogelijk aan de voet van de Col du Tourmalet komen en dan zien we wel hoe ik me voel."

"In elk ander domein van het leven zou er niets aan de hand zijn, maar als je de Tour rijdt, is het net wat anders", zei Thomas nog. Tijdens de etappe moest Thomas op de Tourmalet wel het peloton laten rijden.

Bij INEOS Grenadiers hebben ze met Carlos Rodriguez nochtans een kopman die kans maakt op het podium in de Tour. Hij werd vorig jaar al vijfde in de Tour, op die plaats staat hij ook nu in het klassement.