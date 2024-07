José De Cauwer gelooft zijn oren niet bij interview van Maxim Van Gils en is streng

Maxim Van Gils haalde daags na het incident met Amaury Capiot nog eens stevig uit. José De Cauwer begreep niet waarom hij dat deed.

Amaury Capiot ging nog van start in de 14de etappe na zijn zware valpartij, maar hij moest na een paar kilometer al de remmen dichtknijpen. Capiot had nog te veel last van zijn blessures en kon het hoge tempo in het peloton niet volgen.

Over wie nu schuld trof voor de valpartij van Capiot, daar waren Van Gils en Capiot het een dag later nog niet over eens. Van Gils wees voor de start van de 14de etappe nog eens met de vinger richting Capiot.

De Cauwer streng voor Van Gils

José De Cauwer begreep niets van de uithaal van Van Gils richting Capiot. "Wat Capiot doet is een logisch koersfeit en gebeurd 95 keer op 100. Het was ook geen bruuske beweging. Om dan zo te spreken zoals Van Gils", zegt hij bij Sporza.

"Als je dit hoort als persverantwoordelijke of teammanager zou ik toch eens gaan spreken met hem. Laat ons zeggen dat het een jeugdfout is", wilde De Cauwer nog mild zijn.

Maar hij begreep niet wat Van Gils wilde doen in de sprint. "Als je zijn uitleg hoort en dan ziet wat hij wilde doen. Hij wilde in dat gaatje duiken en dacht dat De Lie mee ging zijn. Maar dat kon eigenlijk helemaal niet."