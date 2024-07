Roodhooft zaait opnieuw twijfel over Van der Poel: "Is dat wel verstandig?"

Mathieu van der Poel is naar de Tour gekomen om een rit te winnen, maar makkelijk wordt dat niet meer. De wereldkampioen probeerde richting Pau voor eigen succes te gaan, maar kreeg geen vrijheid.

De vluchters maakten veel kans in de rit naar Pau, maar de aanwezigheid van Adam Yates in de groep van 21 zorgde ervoor dat de kopgroep niet meer dan één minuut kreeg. Van der Poel en zijn ploegmaat Laurance waren wel mee.

Toen het peloton waaiers trok, was het vat af bij Van der Poel. De wereldkampioen kwam in de grupetto binnen op meer dan 13 minuten van zijn ploegmaat Jasper Philipsen. Toch ziet Christoph Roodhooft evolutie.

"Ik vind dat er bij Mathieu een positieve ontwikkeling in zit. Hij begon niet goed en het gaat niet met rasse schreden vooruit, maar zijn conditie groeit", zegt Roodhooft bij NOS. Toch is er ook twijfel over Van der Poel.

Rijdt Van der Poel de Tour uit?

"De bergritten zijn niet makkelijk voor hem, net als zo'n lange rittenkoers. Maar we zijn richting de zomer en het najaar op de goede weg." Van der Poel heeft zijn zinnen gezet op de Olympische Spelen en het WK.

"Of het verstandig is om naar Nice te rijden? Dat is een goede vraag. Je weet nooit wat het beste is, dat weten we pas als het straks na de Tour tegen- of meevalt. Mathieu zal de doorslaggevende factor zijn, hij voelt zichzelf het beste."