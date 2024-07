Was ego van Wout van Aert te groot? Ex-renner haalt uit na zware etappe voor Visma-Lease a Bike

Visma-Lease a Bike wilde koste wat het kost een vlucht met Adam Yates bij de lurven grijpen. Wout van Aert trok daarbij het hele peloton in stukken en brokken, na 90 kilometer werd Yates eindelijk ingelopen.

Samen met andere ploegen probeerde Visma-Lease a Bike het peloton daarna wel samen te houden om het tot een sprint te laten komen. Dat lukte ook, maar Wout van Aert werd geklopt door Jasper Philipsen.

Ex-renner Michael Rasmussen vond dat Visma-Lease a Bike daags voor een zware bergrit te veel energie verspilde. "Het ego van Wout van Aert eist koste wat kost een ritzege van zijn ploeggenoten", haalde hij stevig uit.

Marc Sergeant is het daar niet mee eens. "Visma had de morele verplichting om te werken voor Van Aert omdat ze weten dat Wout een renner is die zich ook nooit spaart in dienst van de ploeg", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Daarom gunde Visma-Lease a Bike Van Aert ook zijn tiende ritzege in de Tour. De komende twee dagen zal Van Aert ook opnieuw belangrijk zijn voor Jonas Vingegaard in de Pyreneeën, die bergop niet de sterkste ploeg heeft.

Stage 13 #TDF2024 What did we learn today?

- @WoutvanAert's ego demands a stage win at all cost from his teammates

- Somebody needs to tell @VCampenaerts is not riding for @vismaleaseabike until next season

- DS at @EFprocycling must still be knocking his head against the wall…