Wat een domper: olympische droom van Tom Pidcock krijgt stevige knauw

Covid blijft voor slachtoffers zorgen in de Tour, want ook Tom Pidcock moet uit de Tour stappen. Komen de Olympische Spelen in gevaar voor de Brit?

Michael Morkov (Astana) en Juan Ayuso (UAE Team Emirates) moesten de Tour al verlaten na een positieve test op corona, nu is ook Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) aan de beurt. De Brit verlaat de Tour.

Pidcock was naar de Tour gekomen met twee doelen: een rit winnen en zijn conditie verbeteren met het oog op de Olympische Spelen in Parijs. Daar wil hij voor de tweede keer op rij goud pakken in het mountainbiken.

Een ritzege pakken lukte net niet voor Pidcock, in de gravelrit in Troyes werd hij in de sprint geklopt door Turgis. Daarna kwam hij niet meer in de buurt van een tweede ritzege in zijn carrière in de Tour.

Twee weken tot Olympische Spelen in Parijs

Pidcock zal de Tour ook verlaten zonder verbeterde conditie, want iets meer dan een week voor het einde moet hij dus afstappen. "Een ontgoochelde Tom Pidcock zal niet starten in de 14e etappe", zegt INEOS Grenadiers.

De Brit keert nu terug naar huis, waar hij zal herstellen. Voor Pidcock is zijn positieve test een domper met oog op de olympische mountainbikewedstrijd op 29 juli. Hij heeft nu dus nog 16 dagen om te herstellen en weer op te bouwen.