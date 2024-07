Adrie van der Poel weet waar zijn zoon Mathieu mee bezig is: "Heeft hij de laatste jaren geleerd"

Mathieu van der Poel wil in Parijs jacht maken op de gouden medaille op de Olympische Spelen. Vader Adrie van der Poel wil echter niet te veel druk leggen.

Een ritzege was het doel voor Mathieu van der Poel in de Tour. De wereldkampioen won in 2021 al eens een rit op de Mûr de Bretagne, maar was sindsdien niet meer aan het feest. Al lijkt het ook in deze Tour niet te lukken.

Van der Poel zit met de Olympische Spelen in Parijs in zijn achterhoofd. Vorig jaar won de Nederlander zo'n twee weken na de Tour het WK in Glasgow. Van der Poel hoopt in Parijs op een gelijkaardig scenario.

Van der Poel top op de Spelen?

In de Tour zagen we de beste Van der Poel nog niet, zal dat op de Olympische Spelen wel het geval zijn? "Normaal wel, als hij zijn doelen stelt komt hij er vaak dicht bij", zegt vader Adrie van der Poel bij NOS.

Toch pleit Adrie ook voor realisme wat de verwachtingen betreft. "Als het een keer niet zo is dan zullen we dat ook accepteren. Wat hij afgelopen voorjaar gepresteerd heeft pakken ze hem niet meer af."

"Natuurlijk verwacht men van dat soort renners dat ze er iedere keer staan, maar ik denk dat hij de laatste jaren wel geleerd heeft om doelen te stellen." Dat deed Van der Poel ook in het voorjaar met winst in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.