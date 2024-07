Bakelants, Vanmarcke en Hoogerland geven Van Gils én ploeg Capiot enorme veeg uit de pan: "Dit kan toch niet"

Maxim Van Gils en Amaury Capiot tekenen voor hét incident uit de Tour tot dusver. Bakelants, Vanmarcke en Hoogerland laten er hun mening over los.

U weet nog wel wat er gebeurde: Van Gils kwakte Capiot tegen de grond in een poging om ploegmaat De Lie vooraan te brengen in een massasprint. Capiot had zelf net de sprint aangetrokken en zakte uit naar de kant van de weg. Zo werd een gat dat er initieeel wel was uiteindelijk toch te klein. Beide kampen geven elkaar de schuld.

Capiot ging 's anderendaags nog verrassend van start, terwijl het overduidelijk was dat hij niet verder kon. "Misschien komt het door de wil van de renner omdat hij dan ervaarde dat het niet ging lukken", aldus Sep Vanmarcke in Vive le Vélo. "Na 5 kilometer bleek dat het niet ging, maar misschien dacht hij in de bus nog van wel."

© photonews

Vanmarcke wijst erop dat er bij Arkéa-Samsic een attitude heerst van doorgaan tot het niet meer kan. "Ik snap daar niets van", zegt Johnny Hoogerland over het besluit om hem aan de start te brengen. "Die ploegleider zit daar ook met een air van: allé, gaat dat nu niet lukken. In Frankrijk zijn ze zot van martelaars", weet Jan Bakelants.

Diezelfde ochtend had Van Gils zich nog eens druk gemaakt in het feit dat Capiot tijdens de sprint omkeek. "Misschien zag hij een mooie dame aan de kant", zei een empathieloze Van Gils. "Het was precies de woordvoerder van De Ideale Wereld, alleen was het niet om te lachen. Dit was geen goed interview, vrees ik."

© photonews

Die vrees van Bakelants is zeer terecht. "Je moet toch zien dat je zo veel mogelijk met iedereen in het peloton overeenkomt." Vanmarcke denkt dat het daarvoor de laat is. "Dit zorgt voor breuken die lang aanhouden. Dit kan toch niet. Je moet toch tot zelfreflectie komen. Dit is niet goed voor zijn imago, hij heeft een verkeerd idee."

Van Gils deed er ook zijn beklag over dat Capiot een verzoeningsgesprek had geweigerd. "Je zou bijna denken dat het interview nep is. Heb je Capiot zien fietsen? Ik snap het wel dat hij niet wilde babbelen", reageert Johnny Hoogerland. Inmiddels bood Van Gils via sociale media wel zijn excuses aan Capiot aan.