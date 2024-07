Dirk De Wolf laat van zich horen met lof, maar zegt vooral wat Evenepoel nu écht moet doen: "Hij is slimmer geworden"

Van Dirk De Wolf zijn we wel één en ander gewoon qua wieleranalyses. Over Remco Evenepoel heeft hij zich nu nog eens laten horen.

Net zoals heel wielerminnend België kijkt De Wolf met veel tevredenheid naar de situatie waarin Evenepoel zich geknokt heeft. "Remco heeft nu alles zelf in handen. De komende week moet hij gewoon zijn eigen tempo rijden. Dat zal voldoende zijn", zegt de analist in De Zondag. Dat is dus bekeken vanuit het oog van de strijd voor het podium.

"Zonder pech of inzinking zie ik hem niet meer van het podium tuimelen", is De Wolf zeker. "Hij is de derde beste van dit Tourpeloton. Op Pla d'Adet heeft hij zich misschien een beetje opgeblazen door naar Vingegaard toe te springen. Maar hij doet wat we van hem verwachten en zelfs meer van dat. Dit is zijn eerste Tour. Chapeau!"

Complimenten voor Evenepoel

Complimenten zijn dus op zijn plaats. Niet enkel voor de geleverde prestaties op de fiets, maar ook voor de serene manier waarop Evenepoel zich presenteert tegenover media en dergelijke. "Hij is slimmer geworden. Remco is een jaartje ouder en heeft een grote ronde extra in de benen. Het is een kopman en een winnaar."

Een klassementsrenner die hoge toppen scheert in de Tour de France: het Belgische wielrennen heeft er lang op moeten wachten. "Dat er nu weer een Belg presteert in de Tour, is geweldig."