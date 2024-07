Negeerde Pogacar zijn eigen tactiek? "Tadej heeft niet geluisterd naar zichzelf"

Tadej Pogacar heeft ook in de tweede rit in de Pyreneeën toegeslagen. Al leek dat niet echt het plan te zijn vooraf.

Na zijn ritzege van zaterdag op Pla d'Adet had Tadej Pogacar zijn voorsprong op Jonas Vingegaard al uitgebreid naar bijna twee minuten. De Sloveen moest dus alleen maar volgen als Vingegaard zou aanvallen.

Visma-Lease a Bike legde zoals verwacht de hele dag een strak tempo op om een aanval van Vingegaard in te leiden. De Deen versnelde op elf kilometer van de meet, maar Pogacar volgde makkelijk.

Pogacar negeert defensieve aanpak UAE

De Sloveen nam echter over op zo'n 5 kilometer van de streep. Een risico, want hij kon op een counter lopen van Vingegaard. Dat gebeurde niet, want Vingegaard kon Pogacar niet volgen en verloor opnieuw een minuut.

Toch was het bij UAE Team Emirates niet de bedoeling om aan te vallen, zo onthulde Adam Yates na de etappe. "In de bus hadden we het er met Tadej deze ochtend over dat we het wat defensiever aan zouden pakken", zei hij bij Eurosport.

"We zouden het aan de andere ploegen overlaten. De laatste paar bergetappes waren wij constant de ploeg die de handschoen opnam. Maar Tadej heeft natuurlijk niet naar zichzelf geluisterd, of wel?", lachte Yates nog.