Remco Evenepoel vreest opnieuw corona: dit vindt hij van positieve test van Geraint Thomas

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Corona rijdt opnieuw mee in de Tour de France, met zelfs renners die in koers blijven na een positieve test. Remco Evenepoel hoopt een rampscenario zoals in de Giro vorig jaar te vermijden.

Remco Evenepoel en heel wat andere renners dragen opnieuw een mondmasker in de mixed zone. Enkele renners hebben al positief getest en hebben de Tour ook verlaten. Dat is het geval voor Morkov, Ayuso en Pidcock. Er zijn echter ook renners die gewoon verder koersen terwijl ze corona hebben. Zo gaf Geraint Thomas, dit jaar nog derde in de Giro, toe dat hij positief heeft getest. De Welshman blijft echter in het peloton. Evenepoel over positieve Thomas Wat vindt Remco Evenepoel daarvan? "Als hij niet heel ziek is, dan kan je wel doorrijden. Maar dan zou ik wel liever hebben dat hij wel achteraan het peloton rijdt", zei Evenepoel met een glimlach bij de NOS. Voor Evenepoel zou een nieuwe besmetting met covid een ramp zijn. Vorig jaar moest hij de Giro al verlaten op de eerste rustdag. Evenepoel had daags ervoor de tweede tijdrit gewonnen en stond in het roze. "Ik heb het vorig jaar al eens meegemaakt, dus liever geen tweede keer. Zeker niet omdat ik een goede Tour aan het rijden ben. Ik ben goed op weg naar het podium, dus hopelijk krijgt het beestje me niet te pakken.