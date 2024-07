Belgische ploegen doen gouden zaken in de Tour, grootmachten bengelen achteraan

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Op de tweede rustdag is het opnieuw tijd om de balans op te maken over de inkomsten van de ploegen. En de Belgische ploegen doen het opvallend goed.

Het is weinig verrassend dat het UAE Team Emirates is dat bovenaan de ranking staat van het prijzengeld in de Tour op de tweede rustdag. Met drie ritzeges voor Pogacar en heel wat gele truien verdiende de ploeg al € 90.380.

Intermarché-Wanty voerde het klassement aan op de eerste rustdag, maar staat op de tweede rustdag nog altijd op de tweede plaats. Dankzij drie ritzeges van Biniam Girmay en de vele groene truien die de Eritreeër al verzamelde.

De Waalse ploeg verdiende zo al € 73.880 in deze Tour. Visma-Lease a Bike won nog maar één etappe met Vingegaard, maar staat dankzij heel wat ereplaatsen van de Deen en Wout van Aert toch op drie met € 53.000.

Grote ploegen bengelen achteraan

Alpecin-Deceuninck bekleedt dankzij de twee ritzeges en enkele podiumplaatsen van Jasper Philipsen de vierde plaats met € 44.050, Soudal Quick-Step verdiende dankzij de ritzege en witte trui van Evenepoel al € 38.860.

Grote ploegen zoals INEOS Grenadiers en Bahrain Victorious bengelen achteraan. Red Bull-BORA-hansgrohe verdiende in week twee amper €2.000. Decathlon-AG2R bengelt achteraan met in totaal slechts €7.080.

Prijzengeld na week 2 in Tour de France