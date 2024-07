Van Aert stelt iets vast bij Evenepoel tijdens de Tour: "Niet evident met zijn temperament"

Wout van Aert was de voorbije jaren een van de Belgische sterren in de Tour, maar Remco Evenepoel eist dit jaar veel aandacht op. Van Aert is onder de indruk van de prestaties van Evenepoel.

Bij Visma-Lease a Bike probeert Wout van Aert zijn kopman Jonas Vingegaard aan zijn derde opeenvolgende Tourzege te helpen. Pogacar is momenteel een maatje te groot, maar Van Aert ziet ook een sterke Evenepoel. "Ik kijk er met bewondering naar", zei citeerde Het Nieuwsblad Van Aert op zijn persconferentie. "Hij doet het super slim door zijn eigen tempo te kiezen, wat met zijn temperament misschien niet evident is." Bij de aanvallen van Vingegaard en Pogacar kijkt Evenepoel steevast op zijn fietscomputer om niet over zijn grens te gaan. In het verleden zou Evenepoel wellicht geprobeerd hebben om toch nog even aan te haken. Evenepoel de beste na Pogacar en Vingegaard Van Aert vindt ook dat Evenepoel verbazend weinig tijd verliest op Pogacar en Vingegaard. Hij noemde de rit van zondag één van de zwaarste bergritten die hij ooit reed in de Tour. Ook Van Aert had maar negen minuten over voor de tijdslimiet. "Remco verliest dan aanzienlijk wat tijd ten aanzien van Pogacar (bijna drie minuten, nvdr.), maar hij pakt wel tijd tegenover de renners die achter hem staan. Ik doe er echt mijn hoed voor af", zei Van Aert nog.