De transformatie van Wout van Aert en Remco Evenepoel gaat over de lippen: dit is wat er over hen gezegd wordt

Remco Evenepoel en Wout van Aert presenteren zich in de Tour op een heel andere manier dan je pakweg een jaar geleden verwacht zou hebben. Er is haast sprake van een transformatie.

Dat is aan bod gekomen in De Avondetappe. Van Aert heeft na twee weken Tour nog geen rit gewonnen en dat zou in zijn beste periode haast ondenkbaar zijn geweest. HIj heeft zelf de verwachtingen serieus getemperd bij het begin van de Tour de France en heeft ook een paar keer pech gehad in de massasprints die hij betwistte.

Daar komt bij dat Van Aert ook de pechvogel bij uitstek was in de ritten die de declasseringen van Philipsen en Démare met zich meebrachten. Terwijl de renner van Visma-Lease a Bike zelf net heel vaak zijn verstand gebruikt. "Hij is de meest nette sprinter van het hele stel, hoor", heeft Tom Dumoulin lof voor hem. "Zeker."

Ook Remco Evenepoel, die andere Belg, laat zich eens van een andere kant zien. Veel meer sereen dan anders fietst de kopman van Soudal Quick-Step door de Tour. "Hij is ouder geworden", merkt Roxane Knetemann op. "Hij was vroeger piepjong en nu is hij gewoon iets ouder. Dat zie je heel erg bij hem", vindt de Nederlandse.

Probleem voor Evenepoel is dat hij in het tijdperk van Pogacar en Vingegaard zit. Vooral Pogacar is amper ouder. "Nadat Pogacar de eerste twee keer de Tour won, zeiden we dat hij nooit ging worden verslagen", hoeft daar volgens Knetemann niet over gepanikeerd worden. "Je weet niet hoe Evenepoel gaat groeien."

© photonews

Haar landgenoot Tom Dumoulin is het helemaal met haar eens. "Van Bernal zeiden we ook dat hij zeven keer de Tour ging winnen", herinnert de ex-renner zich.