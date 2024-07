Mathieu van der Poel laat zich uit over zijn rivaliteiten met Van Aert en Pogacar: "Het is voor mij moeilijk te begrijpen"

De rivaliteit van Mathieu van der Poel met Wout van Aert en Tadej Pogacar staat even op een laag pitje, maar daar komt binnenkort wellicht verandering. Op de Olympische Spelen gaan die drie mogelijk met elkaar opnieuw de strijd aan.

Zeker de rivaliteit met Van Aert is een thema doorheen de carrière van Van der Poel. Het is een tijdje geleden dat ze in elkaars vaarwater zijn gekomen. Op de Spelen zal Van Aert een belangrijke concurrent zijn. "Dat denk ik wel. We zijn met een paar man kandidaat voor de titel", zegt VDP in een interview voor Vive le Vélo.

"Het is vergelijkbaar met het WK in Glasgow." Daar waren Van Aert, Pedersen en Pogacar de voornaamste tegenstanders. "Het enige verschil is dat het iets minder gecontroleerd zal zijn, omdat iedereen minder ploeggenoten heeft. Ik heb ook nog geen olympische wegrit gereden", wordt het voor Van der Poel een ontdekking.

Van der Poel begrijpt het niet

Stel je voor dat die Sloveense alleskunner zich in Parijs ook nog eens in de debatten mengt. Hoe kijkt Van der Poel naar een zekere Pogacar in deze Tour? "Vol bewondering. Het is voor mij moeilijk te begrijpen dat mensen zo hard met de fiets bergop kunnen rijden. Hij is een heel ander type renner dan ik ben. Het is ongelooflijk."

De renner van Alpecin-Deceuninck haalt het groepje aan waar hij deel van uitmaakte in de meest recente bergrit. "We zijn binnengekomen op veertig minuten, terwijl we ook niet hebben stilgestaan. Ikzelf heb nooit tegen een straffere renner dan Pogacar gefietst. Ik heb in de Ronde van Vlaanderen al mogen meemaken wat hij kan."

Pogacar blijft verbazen

Dat is inderdaad wellicht het meest verbazingwekkende aan Pogacar, dat hij zowel in de grote ronden als in de klassiekers deel uitmaakt van de wereldtop.