Mathieu van der Poel zit niet in het kamp-Bakelants als het over Evenepoel gaat: "Dat zou exceptioneel zijn"

Bergop, bergaf: dat is het de laatste dagen geweest in de Tour. Niet meteen Van der Poel zijn ding. Evenepoel daarentegen doet het nog altijd voortreffelijk in de strijd om het klassement.

Van der Poel heeft eerder al aangegeven dat hij Evenepoel nog niet op gelijke hoogte van Pogacar en Vingegaard plaatst. Een veelgestelde vraag de laatste dagen: kan het ooit lukken om die twee Tourwinnaars bij te benen? Bakelants uitte er zijn twijfels over en denkt niet dat Evenepoel nog veel progressie kan boeken.

Mathieu van der Poel heeft toch een iets andere mening, blijkt in een interview voor Vive le Vélo. Sowieso is de wereldkampioen al onder de indruk van de huidige versie van Remco Evenepoel. "Ik vind dat hij superverstandig rijdt en het perfect aanpakt. Het podium halen in je eerste Tour: dat zou iets exceptioneel zijn."

Van der Poel gelooft in Evenepoel

Momenteel ziet het er wat dat betreft enorm goed uit. Dat wil nog niets zeggen over de kansen van Evenepoel om ooit op hetzelfde niveau als Pogacar en Vingegaard te presteren. "Het zal heel moeilijk zijn, maar ik geloof daar wel in. Dat moet kunnen. Wat hij nu laat zien, is al enorm straf", wil Van der Poel nog eens onderstrepen.

Als de Nederlander kijkt naar de combinatie van de kwaliteiten van Evenepoel, is dat iets wat hem ooit misschien wel dicht bij een Tourzege kan brengen. "Hij kan zijn tijdrit echt nog inzetten als wapen. Ik denk ook dat hij nog beter kan worden in het klimmen." Als dat inderdaad het geval zou zijn, is het alleszins veelbelovend.

Serene Evenepoel

Ondertussen maakt Evenepoel zich niet druk in de toekomst. Zijn sereniteit brengt hem dag na dag dichter bij een derde plaats in Nice.