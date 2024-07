Van der Poel twijfelt nog aan Evenepoel: "Daarom niet op gelijke hoogte met Pogacar en Vingegaard"

Remco Evenepoel heeft de eerste twee weken van de Tour goed overleefd. Adrie van der Poel twijfelt nog aan hoe hij de derde week zal doorkomen.

Na Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard is Remco Evenepoel voorlopig de beste in deze Tour. Hij werd in de Pyreneeën twee keer derde en staat stevig op het podium. Hij heeft meer dan vijf minuten voorsprong op de nummer vier.

Adrie van der Poel is stevig onder de indruk van de prestaties van Remco Evenepoel in de Tour. Vooral in de tijdrit en in de waaierrit van afgelopen vrijdag maakte Evenepoel indruk op Van der Poel.

Niet op gelijke hoogte met Pogacar en Vingegaard

Toch heeft hij nog wat twijfels over Evenepoel. "Het enige wat me een beetje weerhoudt om hem op gelijke hoogte te zetten met Pogacar en Vingegaard, is omdat ik benieuwd ben hoe hij de inspanningen van de laatste dagen gaat verteren", zegt hij bij Wielerflits.

"Hij heeft met de winst in de Vuelta van 2022 laten zien dat hij echt tot veel in staat is", gaat Van der Poel verder. "De Tour de France is net even iets anders, tegen iets andere renners. Maar hij mag mij aangenaam verrassen."

Evenepoel maakt ook een veel betere indruk dan de voorbije jaren. Hij is natuurlijk ook enkele jaren ouder dan bij zijn eerste deelname aan de Giro in 2021. "Verstand komt met de jaren zeggen ze wel eens, misschien is dat ook wel zo."